https://it.sputniknews.com/20220228/ucraina-matteo-salvini-riafferma-che-la-pace-viene-prima-di-tutto-15367162.html

Ucraina: Matteo Salvini riafferma che la pace viene prima di tutto

Ucraina: Matteo Salvini riafferma che la pace viene prima di tutto

Per il capo della Lega è necessario “usare diplomazia e ascolto” in riferimento a quanto sta accadendo in Ucraina. 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T14:50+0100

2022-02-28T14:50+0100

2022-02-28T14:50+0100

politica italiana

matteo salvini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/12566832_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1afb845c4345a64aabeec7ac8534242d.jpg

“La pace viene prima di tutto. Mi sembra si parli troppo di guerra. In questo momento la priorità è fermare le bombe e i missili”, ha asserito Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Assisi.“Bisogna usare la diplomazia, l'ascolto, la ragione, il cuore e la preghiera. Qualcuno parla con leggerezza di attacchi, di guerre e di nucleare... attenzione. Èun momento in cui bisogna essere assolutamente cauti, prudenti e uniti”.La sua posizione nei confronti del conflitto in corso in Ucraina, Matteo Salvini l’aveva espressa già ieri partecipando al programma di Lucia Annunziata, ‘Mezz’Ora in Più’, affermando che dall’Unione Europea non si aspetta le armi promesse all’Ucraina ma diplomazia.Sul profilo Twitter il politico della Lega scrive:“Guerra, bombe e morte, fermiamoli e fermiamoci prima che sia troppo tardi.Ognuno di noi deve fare tutto il possibile perché prevalgano la ragione, il dialogo, l’ascolto, la diplomazia, la Pace.La priorità è unirsi per fermare la guerra, e mettere subito in salvo donne e bambini in fuga dall’Ucraina aggredita.Oggi sarò ad Assisi per pregare, sperando che la politica tutta percorra la via della Pace indicata dal Santo Padre”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, matteo salvini