Terremoto nel Messinese, doppia scossa. Una anche nel Ragusano

Due scosse di terremoto hanno interessato la serata di ieri domenica 27 febbraio la costa siciliana nord orientale a Messina. 28.02.2022

La prima scossa si è verificata alle ore 21:12 di magnitudo 3.2. La seconda scossa, di intensità più bassa, si è verificata alle ore 21:15 di magnitudo 2.0. Le due scosse sono avvenute nella stessa area e alla stessa profondità, stimata in 10 chilometri.In precedenza una scossa di terremoto di bassa intensità aveva interessato anche la costa Ragusana (Ragusa) alle ore 20:17, con profondità 6 chilometri. Una scossa di magnitudo 2.Nessuna delle scosse ha causato danni a persone o a cose.Scossa a San Giovanni RotondoUn evento sismico rilevato questa mattina alle ore 8:00 dai sismografi dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia (INGV), indicano che a 15 chilometri a sud di San Giovanni Rotondo (Foggia), si è verificata una scossa di magnitudo 2.5.San Giovanni Rotondo è nota tra i fedeli per la presenza del santuario dedicato a San Pio da Pietrelcina. Anche in questo caso non si segnalano danni, data la bassa intensità dell’evento sismico.

