Terminati i negoziati in Bielorussia tra Russia e Ucraina

Terminati i negoziati in Bielorussia tra Russia e Ucraina

Russia e Ucraina hanno determinato degli argomenti prioritari su cui hanno delineato alcune soluzioni, hanno riportato le due delegazioni. 28.02.2022, Sputnik Italia

Sono terminati i colloqui tra le delegazioni russa e ucraina in Bielorussia per cercare una via d'uscita dalla crisi, ha segnalato il corrispondente di Sputnik.In base a quanto riferito dal capo della delegazione russa Medinsky, il prossimo ciclo di negoziati tra Russia e Ucraina si svolgerà al confine tra Polonia e Bielorussia.Durante i negoziati sono stati trovati punti, su cui si può prevedere di trovare posizioni comuni, ha aggiunto il rappresentante russo.A sua volta Podoliak, un rappresentante dell'amministrazione presidenziale ucraina, ha affermato che entrambe le delegazioni partiranno per le loro capitali per consultazioni prima di una nuova sessione di colloqui, che potrà avvenire "a breve".Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che Putin potrebbe già ricevere entro la fine di oggi il rapporto completo sui risultati dei negoziati con Kiev e dare istruzioni su ulteriori azioni.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

