https://it.sputniknews.com/20220228/tennis-il-russo-daniil-medvedev-e-numero-uno-al-mondo-nella-classifica-atp-15357517.html

Tennis, il russo Daniil Medvedev è numero uno al mondo nella classifica ATP

Tennis, il russo Daniil Medvedev è numero uno al mondo nella classifica ATP

Il russo Daniil Medvedev è diventato la prima racchetta del mondo dopo l’ultimo aggiornamento della valutazione dell'Association of Tennis Professionals (ATP)... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T08:10+0100

2022-02-28T08:10+0100

2022-02-28T08:10+0100

mondo

tennis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/10103452_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_71450291a148bc9bf93e057963bbb367.jpg

Il russo ha superato il serbo Novak Djokovic divenendo il terzo tennista russo a raggiungere la vetta della classifica mondiale. In precedenza solo Yevgeny Kafelnikov (1999) e Marat Safin (2000-2001) erano riusciti a raggiungere questo ambito traguardo. Djokovic ha trascorso un record di 361 settimane in cima alla classifica.Secondo le previsioni del giornalista Nikolaus Fink pubblicate su Twitter, Medvedev riuscirà a conservare il titolo di prima racchetta al mondo per due settimane, per poi scendere al secondo posto, poiché brucerà man mano i punti appena vinti al torneo di Marsiglia, in Francia.Medvedev ha 26 anni, ha 13 titoli nei tornei sotto l'egida dell'ATP, ed è l'attuale vincitore degli US Open. Medvedev condivide con Marat Safin il record per il numero di finali del Grande Slam tra i tennisti russi (4 ciascuno).La nuova classifica rivela anche altri cambiamenti nella top ten: il vincitore del torneo di Acapulco, in Messico, lo spagnolo Rafael Nadal, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas scavalcandolo al quarto posto, mentre un altro russo, Andrei Rublev ha vinto due tornei di fila ed è passato dal settimo al sesto posto, davanti all'italiano Matteo Berrettini. Il polacco Hubert Hurkach è entrato nella top ten, scalzando un altro italiano, Yannick Sinner.Il russo Aslan Karatsev ha mantenuto il 22° posto, Karen Khachanov è passato dal 26° al 25° posto.La classifica ATP aggiornata ad oggi, 28 febbraio, ai primi posti vede:Oltre a Berrettini settimo e Yannick Sinner all’11.mo posto con 3.495 punti, l’Italia può vantare anche, Lorenzo Sonego al 21.mo con 1.937 e Fabio Fognini al 37.mo con 1.359.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, tennis