Shell intende tirarsi fuori dal gasdotto Nord Stream-2

La società anglo-olandese Shell ha deciso di ritirarsi dalle joint venture con Gazprom e Gazprom Neft, incluso il progetto Sakhalin 2, e di interrompere la sua partecipazione a Nord Stream-2, ha affermato la compagnia in una nota. La decisione dell'azienda è motivata dagli eventi in Ucraina, spiega il comunicato. "Siamo scioccati dalla perdita di vite umane in Ucraina, di cui ci rammarichiamo", ha affermato il l'amministratore delegato di Shell Ben van Beurden, citato nel comunicato.Nord Stream 2Il Nord Stream 2 è costituito da due rami, con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che collegano le coste russe con la Germania attraverso il Mar Baltico. L'operatore del progetto è Nord Stream 2 AG, società controllata al 100% da Gazprom. I partner finanziari dell'azienda sono Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper e Wintershall.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

