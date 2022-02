https://it.sputniknews.com/20220228/russia-non-ha-iniziato-ostilita-ma-le-chiude-dopo-8-anni-di-guerra-contro-civili-del-donbass-15368061.html

Russia "non ha iniziato ostilità ma le chiude dopo 8 anni di guerra contro civili del Donbass"

Lo ha sostenuto il ministero della Difesa russo commentando l'operazione militare in Ucraina. 28.02.2022, Sputnik Italia

La Russia non ha iniziato l'annoso conflitto militare in Ucraina, ma sta cercando di mettervi fine, ha affermato il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov. Commentando la situazione sul campo di battaglia, l'ufficiale ha riferito che le forze della Repubblica Popolare di Donetsk stavano completando l'accerchiamento della città di Mariupol e sono avanzate di 23 km con il fuoco di copertura della Russia, prendendo il controllo dei centri di Novaya Astrakhan e Borovenki.I militari russi ed i loro alleati delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk hanno iniziato l'operazione militare speciale in Ucraina giovedì sullo sfondo dei bombardamenti incessanti dell'esercito ucraino e delle unità ultranazionaliste della Guardia nazionale ucraina che colpivano i territori non controllati del Donbass con colpi di artiglieria, mortai e cecchini. Il conflitto è il culmine di una crisi iniziata nel 2014.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

