Peste suina: 46 i casi accertati, altri tre in Piemonte

Peste suina: 46 i casi accertati, altri tre in Piemonte

28.02.2022

2022-02-28T19:33+0100

2022-02-28T19:33+0100

2022-02-28T19:33+0100

Salgono a 46 i casi di peste suina accertati nella “zona infetta” tra Piemonte (25) e Liguria (21), sono quattro in più rispetto all'ultimo aggiornamento. Lo rende noto l'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.Le nuove positività sono state riscontrate in Piemonte nella provincia di Alessandria, e con precisione ad Arquata Scrivia, Lerma e Castelletto d'Orba; mentre in Liguria nella provincia di Genova, ovvero a Ronco Scrivia.In ciascuno dei quattro Comuni interessati dalla peste suina, erano già stati evidenziati altri casi.Di recente il consiglio dei Ministri ha approvato un intervento urgente per fare fronte all'emergenza.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

