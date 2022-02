https://it.sputniknews.com/20220228/per-coldiretti-i-danni-quantificati-in-italia-a-causa-della-siccita-ammontano-a-1-miliardo-di-euro-15373153.html

Per Coldiretti i danni quantificati in Italia a causa della siccità ammontano a 1 miliardo di euro

Per Coldiretti i danni quantificati in Italia a causa della siccità ammontano a 1 miliardo di euro

28.02.2022

Per la Coldiretti l'Italia ha subito un danno per la siccità che grava sul Paese già da questo inverno, quando sono state ben scarse le precipitazioni necessarie a rifornire i bacini idrici del Paese, pari ad un miliardo di euro. Intanto l'Onu in merito lancia un allarme per quattro categorie di rischi da ricollegare all'aumento medio delle temperature e ai cambiamenti climatici in genere:La siccità ma anche il pericolo crescente di inondazioni, la produzione agricola in progressivo pericolo e le ondate improvvise di calore. Le scarse precipitazioni hanno prosciugato fiumi e laghi, segnando i minimi storici. Al nord il fiume Po è sceso a -3,07 metri, toccando livelli più bassi che a Ferragosto.Non stanno meglio gli altri fiumi della Penisola, dal nord al sud. La Coldiretti registra poi le stesse anomalie anche in relazione ai grandi laghi, e ai restanti bacini idrici, i quali contano percentuali di riempimento della capienza del tenore del 10%, per il lago di Como, e del 29% per il lago Maggiore.In pianura padana si assiste al serio rischio di vedere perse le coltivazioni dei cereali e ortaggi seminati in autunno come orzo, frumento.Preoccupano anche le coltivazioni di foraggio destinato agli animali: va da sé che mancando l'acqua i raccolti saranno ben magri. A rischio l'intera filiera dell'agro-alimentare italiana, insomma, che vede all'orizzonte quantificarsi ingenti perdite di produzione, e in sostanza di utili.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

