https://it.sputniknews.com/20220228/oltre-il-65-dei-cittadini-bielorussi-vota-a-favore-degli-emendamenti-costituzionali-15356402.html

Oltre il 65% dei cittadini bielorussi vota a favore degli emendamenti costituzionali

Oltre il 65% dei cittadini bielorussi vota a favore degli emendamenti costituzionali

Più del 65% dei cittadini bielorussi ha votato a favore degli emendamenti costituzionali durante il referendum tenutosi domenica, ha affermato il capo della... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T06:58+0100

2022-02-28T06:58+0100

2022-02-28T06:58+0100

mondo

bielorussia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/11/9434153_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_edecbc287f13071f0873cb720e03e740.jpg

"Il 65,16% dei partecipanti al referendum inclusi nelle liste di voto ha votato per l'adozione degli emendamenti e integrazioni alla costituzione della Repubblica di Bielorussia. Il 10,07% ha votato contro", ha affermato Karpenko.Secondo la legge bielorussa, una decisione referendaria si considera adottata se ha votato a favore più della metà dei cittadini inclusi nelle liste dei partecipanti al referendum.L'affluenza alle urne del referendum bielorusso è stimata in oltre il 78%. La decisione presa al referendum entrerà in vigore 10 giorni dopo la pubblicazione ufficiale dei risultati.In precedenza, Svetlana Tikhanovskaya, una leader dell'opposizione bielorussa in esilio, ha definito "illegale" il referendum sulle riforme costituzionali, sostenendo che non avrà alcun effetto sul Paese.La bozza della costituzione della Bielorussia modificata, in particolare, suggerisce che la stessa persona possa essere presidente per non più di due mandati. In conformità con gli emendamenti proposti, nella costituzione apparirà una sezione sull'Assemblea popolare di tutta la Bielorussia, che diventerà l'organo democratico più alto rappresentante in Bielorussia, e quindi approverà i fondamenti della politica interna ed estera, la dottrina militare e il concetto della sicurezza nazionale del paese.La bozza prevede che il presidente possa essere rimosso dall'incarico dall'Assemblea in caso di violazione sistematica o grave della costituzione o di tradimento o altro reato grave.

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, bielorussia