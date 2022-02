Nuovo affare nella sanità. Cliniche e assicurazioni private fanno concorrenza a medici di base

https://it.sputniknews.com/20220228/nuovo-affare-nella-sanita-cliniche-e-assicurazioni-private-fanno-concorrenza-a-medici-di-base-15359215.html

I servizi di guardia medica e di visite domiciliari hanno un tariffario che parte dai 70 euro per consulti da remoto e cioè online.Anche il Santagostino di Milano entra nel business e mette a disposizione della collettività che ha soldi da spendere, il suo servizio di medici di base privati. Questi, però, non potranno emettere certificati di malattia e prescrizioni su ricetta rossa.Dove sta il problema? Se un giovane medico vede che la sanità privata lo paga molto meglio rispetto alla sanità pubblica, è chiaro che i migliori medici andranno ad arruolarsi tra le fila di medici di base privati.Molti posti come medici di base del servizio pubblico potrebbero restare vacanti, o non mantenere più un alto livello qualitativo di assistenza sanitaria alle persone.In definitiva, a Milano si delinea una situazione da medico di base privato a pagamento per chi se lo può permettere e servizio medico di famiglia pubblico dove si emettono solo certificati.Le tariffe sono le seguenti grosso modo.Per una lettura dei referti degli esami medici fatti, il medico chiede 30 euro e fornisce indicazioni sulle terapie. Ma non visita il paziente.Per 65 euro arriva un infermiere a casa e da remoto si collega un dottore.Il servizio in alcuni casi è attivo anche il sabato fino alle ore 20 e funziona come guardia medica privata. Non è richiesta prenotazione e la tariffa base in questo caso è di 70 euro.L’assistenza sanitaria all inclusivePer chi vuole esistono anche i pacchetti di assistenza sanitaria che includono un servizio di assistenza sanitari 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.In questo caso, a seconda del pacchetto scelto, si paga una tariffa mensile e alcune prestazioni sono gratuite. Più è corposo e costoso il pacchetto assicurativo e maggiori saranno i servizi sanitari a cui si accede gratuitamente in caso di esigenza.

