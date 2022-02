https://it.sputniknews.com/20220228/nessun-motivo-per-cambiare-livelli-di-allerta-nucleare-dopo-la-direttiva-putin---casa-bianca-15375261.html

"Nessun motivo per cambiare" livelli di allerta nucleare dopo la direttiva Putin - Casa Bianca

A Washington è stato annunciato che non sarà elevato il livello di allerta delle forze di deterrenza strategica in seguito alla direttiva data ieri dal... 28.02.2022, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti attualmente non vedono alcun motivo per modificare i livelli di allerta nucleare, ha affermato lunedì la Casa Bianca. Questo annuncio arriva dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato alle forze di deterrenza nucleare russe di essere poste in massima allerta domenica a seguito di "dichiarazioni aggressive" della NATO relative all'operazione militare in corso di Mosca in Ucraina. La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

