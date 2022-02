https://it.sputniknews.com/20220228/nazioni-unite-inviato-russo-solleva-questione-delle-false-informazioni-sui-social-su-ucraina-15354846.html

Nazioni Unite, inviato russo solleva questione delle false informazioni sui social su Ucraina

Nazioni Unite, inviato russo solleva questione delle false informazioni sui social su Ucraina

L'esercito russo afferma che Kiev stia usando la sua stessa gente come scudi umani e abbia diffuso falsi video con il chiaro obiettivo di accusare in seguito... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T07:16+0100

2022-02-28T07:16+0100

2022-02-28T07:16+0100

onu

inviato dell'onu

russia

mondo

sicurezza

social network

annuncio

operazione

diplomazia

geopolitica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/647/61/6476193_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_3e1f27cd58ab018f425b0e8754549455.jpg

Il rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, domenica, ha parlato dell'enorme diffusione di disinformazione e "fake news" riguardanti l'operazione militare speciale della Russia in Ucraina, comprese affermazioni su presunti "bombardamenti" di strutture civili."Sui vari social si possono facilmente trovare tutorial che insegnano come creare e lanciare falsi che dovrebbero contaminare la nostra operazione speciale. In tutto, ci sono 1,2 milioni di tali falsi sui social media ucraini", ha aggiunto.L'inviato ha anche ribadito la prova che Kiev usa i civili come scudi umani, una violazione del diritto umanitario internazionale che è stata finora ignorata dai politici occidentali e non ha ricevuto copertura dai media stranieri, nonostante sia stata assistita da comuni ucraini, in tattiche simili a "quella dei terroristi [Daesh*]". Ha aggiunto che "tutta la responsabilità per le possibili conseguenze spetta al regime di Maidan".Nebenzia ha anche sottolineato la situazione allarmante provocata dalla distribuzione incontrollata di armi da parte dei nazionalisti ucraini, con le autorità che distribuiscono armi a chiunque sia disponibile, criminali compresi, con diverse notizie di saccheggi già avvenuti.Ci sono video sui social media che mostrano come diverse persone siano già state uccise a causa di questa situazione, sebbene la loro autenticità non possa essere confermata e le autorità ucraine rimangano in silenzio sulla questione.Secondo il ministero della Difesa russo, l'esercito ucraino ha piazzato l'artiglieria nelle aree residenziali, una tecnica che ha acquisito dall'esercito e dall'intelligence statunitensi, al fine di innescare il fuoco di risposta su vittime innocenti: Inoltre, domenica il Ministero della Difesa russo ha affermato che le forze ucraine hanno utilizzato munizioni al fosforo fuori Kiev: questo tipo di armi è proibito dalla Convenzione delle Nazioni Unite su alcune armi convenzionali in quanto disumane.Mentre domenica gli stati dell'UE hanno affermato di preferire i negoziati per risolvere la crisi ucraina, diversi membri del blocco hanno annunciato più consegne di armi per il Paese, con la sola Germania che si è impegnata a fornire 1.000 cannoni anticarro e 500 missili Stinger.Nebenzia a fine discorso ha amaramente concluso dicendo che purtroppo "i suoi appelli a non cadere nella trappola delle fake news, non verranno ascoltati".Nessuna empatia per la gente del DonbassL'inviato russo ha anche criticato l'ipocrisia dei governi occidentali. Secondo lui, la crisi che si sta svolgendo ora non è iniziata con l'operazione russa, ma 8 anni fa, poiché i residenti del Donbass sono stati esposti alla continua aggressione da Kiev e "ad oggi non si sono mai espresse in alcun modo parole di empatia per il popolo del Donbass".Ad oggi, Kiev ha ripetutamente violato gli accordi di Minsk bombardando il Donbass con armi proibite da quegli accordi, che prevedevano anche la concessione di uno status speciale al Donbass dopo le elezioni (nessun passo in questa direzione è stato avviato da Kiev).La Russia ha annunciato giovedì mattina l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina, con l'obiettivo di difendere le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk da quello che il presidente Putin ha definito un "genocidio" della popolazione di lingua russa, presa di mira da Kiev da quando il governo nazionalista di destra ha preso il potere con un colpo di stato.Quest'ultimo è stato salutato dalle potenze occidentali come "l'instaurarsi della democrazia". Il ministero degli Esteri russo ha affermato che l'operazione mira a consegnare alla giustizia il regime fantoccio di Kiev per i crimini che ha commesso.* Organizzazione terroristica bandita in Russia ed altri Paesi.

https://it.sputniknews.com/20220227/nessuna-limitazione-ai-canali-di-telegram-in-russia-e-ucraina-dopo-proteste-utenti-15351259.html

russia

bruxelles

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

onu, inviato dell'onu, russia, mondo, sicurezza, social network, annuncio, operazione, diplomazia, geopolitica, bruxelles, fake news, mass media