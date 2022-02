https://it.sputniknews.com/20220228/nasa-aggiornamento-del-piano-axiom-sulla-missione-dellastronauta-privato-sulla-iss-15365228.html

NASA, aggiornamento del piano Axiom sulla missione dell'astronauta privato sulla ISS

Conferenza stampa virtuale prevista per oggi da parte di NASA e Axiom Space sul lancio previsto per il 30 marzo della "prima missione spaziale interamente... 28.02.2022, Sputnik Italia

La NASA e l'Axiom Space, con sede a Houston, forniranno a breve ulteriori ragguagli circa il lancio previsto della prima missione di astronauti in tutto e per tutto privata.La AX-1 prevede di effettuare il lancio per la Stazione Spaziale Internazionale a fine marzo.Al comando dell'equipaggio l'ex astronauta della NASA Michael López-Alegria.Nella squadra con lui anche tre passeggeri paganti. Lancio previsto su razzo SpaceX "Falcon 9" il 30 marzo. Il decollo avverrà dal complesso 39-A al Kennedy Space Center in Florida.La NASA e Axiom hanno in programma una conferenza virtuale per oggi sul tema.I membri dell'equipaggio paganti sono businessman miliardari che hanno sborsato 55 milioni di dollari ciascuno per questo "viaggio" : Larry Connor, Mark Pathy ed Eytan Stibbe.Lopez-Alegria in merito al lancio ha dichiarato via Twitter: "Presto il mio viaggio chiuderà il cerchio mentre torno nello spazio, questa volta come leader di Ax-1, la prima missione completamente privata".López-Alegría, vicepresidente di Axiom, è volato nel cosmo quattro volte in 20 anni di carriera alla NASA.Connor, imprenditore immobiliare e finanziario dell'Ohio, ha già pilotato in passato aerei da combattimento e sarà il pilota della missione, secondo i rapporti preliminari sulla missione di Axiom.Pathy, amministratore delegato di Mavrik, una società di investimento di Montreal, prevede di collaborare con l'Agenzia spaziale canadese e il Montreal Children's Hospital su progetti legati alla salute, a bordo.Eytan Stibbe condurrà invece esperimenti per ricercatori e imprenditori israeliani, coordinati dalla Fondazione Ramon e dall'Agenzia spaziale israeliana.Si occuperà inoltre di iniziative educative per gli studenti israeliani.

