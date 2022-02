https://it.sputniknews.com/20220228/napoli-la-ong-brucia-la-faccia-di-salvini-al-carnevale-di-scampia-15361393.html

Napoli, la Ong brucia la faccia di Salvini al carnevale di Scampia

Il gesto violento condannato dalla Lega. Il leader del patito: "Se lo potevano risparmiare".

Una maschera con il volto del leader della Lega Matteo Salvini bruciata nel falò di carnevale a Scampia. L’iniziativa, che fa discutere, è della Ong Mediterranea Saving Humans, che a Napoli ha organizzato la sfilata. Nel problematico sobborgo del capoluogo campano, tra bambini mascherati, riproduzioni in cartone delle navi umanitarie e bandiere rainbow, nella catasta di “simboli negativi” da dare alle fiamme è comparso anche il volto del leader leghista.Immediata la reazione della Lega in Campania, che ha espresso vicinanza al segretario parlando di “atto vile”. “Quanto avvenuto – sottolineano gli esponenti del partito in una nota ripresa dal Giornale - è ancora più grave e inqualificabile perché si verifica durante una manifestazione spacciata per festa di pace e di accoglienza, e per di più un periodo così tragico per l'Europa, dovuto alla guerra in Ucraina". "Oramai – concludono - non ci stupiamo più, questo è il senso di pace che hanno una certa sinistra e certe ong, opportunisti del falso buonismo".Ma nonostante le condanne gli attivisti della Ong rivendicano l’azione: “Il rogo dei simboli negativi è la tradizione del Carnevale più antico. Insieme ai simboli del razzismo, del femminicidio, dell’affarismo, della guerra, della corruzione e della distruzione del pianeta è bruciato anche lui”.“Salvini si è un po’ risentito. – si legge ancora nel post pubblicato su Facebook - Pazienza. I seminatori d’odio non possono che essere simboli negativi da scacciare via, come le ipocrisie che lo accompagnano facendo le distinzioni tra guerre di serie A e guerre di serie B, sostenendo la disumana definizione di profughi veri da contrapporre a presunti profughi finti, in una visione del mondo simile al risiko piuttosto che alla realtà”.

