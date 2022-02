https://it.sputniknews.com/20220228/ministro-difesa-shoigu-a-putin-portate-in-stato-dallerta-speciale-forze-strategiche-russe--15364956.html

Ministro Difesa Shoygu a Putin: portate in stato d'allerta speciale forze strategiche russe

A seguito delle dichiarazioni aggressive occidentali sul rischio di una guerra con la Nato per l'operazione militare russa in Ucraina, il presidente Vladimir... 28.02.2022, Sputnik Italia

Le forze missilistiche strategiche, le flotte del Nord e del Pacifico e l'aviazione strategica sono state portate in stato di allerta speciale, iniziando ad eseguire i loro compiti con un maggior numero di uomini, ha riferito il ministro della Difesa Sergey Shoigu al presidente russo Vladimir Putin. Le parole del presidente russo sul passaggio al regime speciale di prontezza al combattimento delle forze strategiche sono una risposta ai tentativi di intimidire la Russia. In particolare poche ore prima la ministra degli Esteri del Regno Unito Liz Truss aveva fatto sapere che la Russia è sull'orlo di un conflitto militare con la Nato.La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

