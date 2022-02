https://it.sputniknews.com/20220228/le-truppe-ucraine-hanno-minato-la-maggior-parte-di-mariupol-tengono-in-ostaggio-i-residenti---dpr-15358792.html

Le truppe ucraine hanno minato la maggior parte di Mariupol, tengono in ostaggio i residenti - DPR

Le forze ucraine hanno minato la maggior parte di Mariupol, tenendo in ostaggio i residenti, afferma la DPR. 28.02.2022

2022-02-28T08:35+0100

2022-02-28T08:35+0100

2022-02-28T09:35+0100

Secondo il portavoce della Milizia della DPR Eduard Basurin, le truppe ucraine hanno minato la maggior parte della città, tengono in ostaggio i residenti, l'operazione sarà difficile."È ancora prematuro parlare della liberazione di Mariupol, poiché le unità in ritirata delle forze ucraine hanno minato la città e non hanno permesso ai residenti di andarsene", ha affermato Basurin. Pertanto, l'ingresso in aree residenziali potrebbe comportare vittime umane, che cerchiamo di evitare, ha sottolineato.Secondo lui, l'esercito ucraino è ricorso al tenere in ostaggio i civili perché "hanno paura di rispondere dei crimini che hanno commesso contro la popolazione non solo del Donbass, ma anche dell'Ucraina (...) Pertanto, sarà molto difficile. Sarà un processo negoziale, li convinceremo a deporre le armi. E le persone che vivono lì non dovranno essere ritenute responsabili dei loro crimini", ha aggiunto Basurin.Quando è stata proclamata la Repubblica popolare di Donetsk, nel 2014, Mariupol, con una popolazione di oltre 450.000 abitanti, era la seconda città più grande della repubblica dopo Donetsk. Il governo di Kiev è entrato in guerra con le forze separatiste nelle regioni di Donetsk e Lugansk dalla primavera di quell'anno, con le autorità appena insediatesi nella capitale ucraina che hanno inviato truppe per cercare di reprimere con la forza le rivolte del Donbass. Da allora almeno 13.000 persone sono state uccise nel conflitto e oltre 33.000 sono rimaste ferite, con 2,5 milioni di civili costretti a fuggire dalle loro case.Il 21 febbraio, mentre la parte ucraina accumulava reparti militari vicino al Donbass e di fronte a segnalazioni di centinaia di violazioni del cessate il fuoco da parte di osservatori dell'OSCE, la Russia ha riconosciuto le due Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk come indipendenti.La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina il 24 febbraio con l'obiettivo di difendere le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk da un "genocidio" della popolazione di lingua russa, presa di mira da Kiev. In precedenza, Mosca ha riconosciuto i separatisti del Donbass come repubbliche indipendenti.

