La Romania blocca lo Sputnik e interrompe la trasmissione di RT entro la fine di oggi

La Romania intende sospendere le trasmissioni del sito Sputnik e di RT nel Paese nella giornata di oggi. 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T10:19+0100

2022-02-28T10:19+0100

2022-02-28T10:20+0100

La Romania intende sospendere le trasmissioni del sito Sputnik e di RT nel Paese nella giornata di oggi. Bucarest è l'ultimo Paese ad adottare misure per reprimere i media russi in lingua straniera durante la crisi in corso in Ucraina. Giusto ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha raccomandato di vietare Sputnik e RT in tutta l'Unione europea.

