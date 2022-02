https://it.sputniknews.com/20220228/kazakistan-provider-internet-regionale-chiude-i-canali-tv-russi-in-mezzo-alloperazione-in-ucraina-15360616.html

Kazakistan, provider Internet regionale chiude i canali TV russi in mezzo all'operazione in Ucraina

Kazakistan, provider Internet regionale chiude i canali TV russi in mezzo all'operazione in Ucraina

Un provider Internet regionale in Kazakistan ha chiuso i canali TV russi in mezzo all'operazione della Russia in Ucraina. 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T10:06+0100

2022-02-28T10:06+0100

2022-02-28T10:11+0100

kazakistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/849/39/8493945_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_a17bc59bcbf1358d34344117dcd6a0ea.jpg

Un provider Internet regionale in Kazakistan ha disattivato la trasmissione dei canali televisivi russi a causa della "loro posizione sulla copertura della situazione in Ucraina". La società "Remstroyservis" - operatore con la sede nella città di Shakhtinsk nella regione di Karaganda, Kazakistan - ha annunciato di aver sospeso le trasmissioni dei canali televisivi federali russi.

kazakistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan