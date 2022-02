https://it.sputniknews.com/20220228/in-europa-bloccati-gli-account-instagram-di-sputnik--15378170.html

In Europa bloccati gli account Instagram e Facebook di Sputnik

Instagram ha limitato l'accesso a più account che appartengono all'agenzia di notizie Sputnik, in base ad un'e-mail inoltrata lunedì dalla piattaforma. 28.02.2022, Sputnik Italia

"Per la decisione del governo, del tribunale o di un'altra autorità, l'accesso al tuo account è stato limitato in questa regione", si afferma nel messaggio. Il servizio non è disponibile per i membri del team Sputnik in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia , Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Repubblica Ceca.Censura anche da Meta Oltre ad Instagram, Meta, precedentemente nota come Facebook, ha annunciato restrizioni di accesso per RT e all'agenzia di stampa Sputnik in tutto il territorio dell'Unione Europea, secondo il vicepresidente della società per gli affari globali e le comunicazioni Nick Clegg. "Abbiamo ricevuto richieste da un certo numero di governi e dalla Ue di intraprendere ulteriori passi in relazione ai media russi controllati dallo Stato. Data la natura eccezionale della situazione attuale, in questo momento limiteremo l'accesso a RT e Sputnik in tutta la Ue," ha twittato Clegg.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

