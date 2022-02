https://it.sputniknews.com/20220228/il-sito-sputnik-polska-non-e-piu-disponibile-in-polonia-15358093.html

Il sito Sputnik Polska non è più disponibile in Polonia

Nella notte il sito dell'agenzia Sputnik in lingua polacca ha subito un attacco DDoS. 28.02.2022, Sputnik Italia

Il sito Sputnik Polska non è più disponibile in Polonia.In precedenza, il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell ha affermato che i ministri degli Esteri dell'UE hanno concordato di vietare RT e l'agenzia di stampa Sputnik nell'Unione europea.Domenica, il presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha affermato che la commissione imporrà un divieto ai media russi di proprietà statale nell'UE, che includerebbe RT, Sputnik e le loro filiali.In precedenza, Google ha annunciato la sua decisione di sospendere la capacità dei media statali russi di monetizzare i contenuti con annunci su tutte le sue piattaforme durante le operazioni militari russe in Ucraina.

