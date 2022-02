https://it.sputniknews.com/20220228/il-report-sui-cambiamenti-climatici-rischio-crisi-alimentari-e-idriche-15374844.html

Il report sui cambiamenti climatici: "Rischio crisi alimentari e idriche"

L'ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico mette in guardia sui rischi dell'immobilismo sul riscaldamento globale: "Possibili conseguenze irreversibili".

Nel bacino del Mediterraneo aumentano i rischi di inondazioni costiere per effetto dell’innalzamento del livello del mare. Ma questa è soltanto una delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Secondo l’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, intitolato “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability”, il 20 per cento della popolazione che vive sulle coste, a livello mondiale, è considerata a rischio, per l’innalzamento medio del livello delle acque di 0,15 mt.In particolare, il Mare Nostrum nel corso del ventesimo secolo è cresciuto di 1,4 millimetri l’anno, tanto che nel 2100 potrebbe raggiungere valori vicini al metro. Ciò significa che in futuro il rischio di erosione delle coste e inondazioni potrebbe aumentare sensibilmente. Eppure secondo il report, sono ancora pochi i Paesi che stanno mettendo in campo interventi concreti in questo senso.E non è l’unico effetto, potenzialmente irreversibile, dei cambiamenti climatici. Secondo il rapporto, ripreso dall’agenzia di stampa Adnkronos, milioni di persone rischiano di essere esposte nei prossimi anni a crisi alimentari e idriche. Una soglia, questa, che se venisse superata porterebbe a conseguenze catastrofiche e "irreversibili" per il pianeta e la biodiversità. Il taglio delle emissioni di gas serra, quindi, è fondamentale per evitare scenari catastrofici. Una azione “immediata e più ambiziosa” in questo senso è urgente secondo la presidente dell'Ipcc, Hoesung Lee. A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

