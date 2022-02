https://it.sputniknews.com/20220228/il-relitto-di-una-nave-del-1800-finisce-sulla-spiaggia-della-carolina-del-nord-15363128.html

Il relitto di una nave del 1800 finisce sulla spiaggia della Carolina del Nord

Il relitto di una nave del 1800 finisce sulla spiaggia della Carolina del Nord

Sorprendente ritrovamento di una imbarcazione risalente al 1800 su una spiaggia di un resort in Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Gli esperti sono al... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T23:57+0100

2022-02-28T23:57+0100

2022-02-28T23:57+0100

usa

storia

archeologia

spiaggia

scoperta

mare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/750/79/7507921_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_381b33d76409cc7f07f0650df2e89869.jpg

Gli storici stanno indagando su un "mistero acquatico", dopo il ritrovamento di un relitto di quello che si ritiene essere un natante naufragato nel 1800 riapparso oggi agli studiosi su una spiaggia in un resort della Carolina del Nord. Lo Shoals Club ha pubblicato su Facebook delle foto che mostrano i pezzi della nave affondata. Il resort si trova a Bald Head Island.Una curiosità: Bald Head Island è un villaggio degli Stati Uniti d'America, in Carolina del Nord nella contea di Brunswick, ma è anche il luogo ove sono state girate le scene principali del noto film "Weekend con il morto".Il post su Facebook riferisce che il relitto è venuto alla luce via per l'alta marea che lo scorso gennaio ha spazzato la spiaggia in questione. Gli archeologi che hanno visitato il club questa settimana hanno stabilito l'età del relitto, risalente al diciannovesimo secolo.Nel post si chiede alla popolazione di non usare la spiaggia in attesa di ulteriori indagini scientifiche.Le acque della Carolina del Nord sono note per ospitare centinaia di imbarcazioni naufragate.

https://it.sputniknews.com/20220224/giordania-scoperto-sito-archeologico-di-caccia-rituale-risalente-al-7000-ac-15289993.html

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, storia, archeologia, spiaggia, scoperta, mare