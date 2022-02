https://it.sputniknews.com/20220228/gazprom-in-europa-svuotate-le-riserve-di-gas-consegnato-in-estate-15377993.html

Gazprom: in Europa svuotate le riserve di gas consegnato in estate

"Tutto il gas immesso in estate è stato prelevato dagli UGSF europei", ha affermato Gazprom su Telegram, aggiungendo che "il livello di saturazione di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei è del 29,5%. I depositi sotterranei in Germania sono già stati svuotati del 70,6% e in Francia del 77,1%". Il volume di gas attivo negli UGSF europei, al 26 febbraio, è del 21,5% (7,9 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo scorso anno. Complessivamente i Paesi europei hanno prelevato 47 miliardi di metri cubi di gas, che è il 100% del volume fornito durante l'estate, ha aggiunto Gazprom, riferendosi ai dati di Gas Infrastructure Europe. Anche l'occupazione degli UGSF ucraini continua a essere a livelli minimi. Il 26 febbraio è sceso a 10,3 miliardi di metri cubi, ovvero 8,1 miliardi (44%) in meno rispetto allo scorso anno, ha osservato Gazprom.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

