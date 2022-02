https://it.sputniknews.com/20220228/fsb-gli-ucraini-parlano-di-tentativi-di-usare-i-loro-connazionali-per-il-sabotaggio-in-russia-15359853.html

FSB: gli ucraini parlano di tentativi di usare i loro connazionali per il sabotaggio in Russia

FSB: gli ucraini parlano di tentativi di usare i loro connazionali per il sabotaggio in Russia

Il servizio di Sicurezza Federale russo avvisa del possibile tentativo di sabotaggio ad opera di cittadini ucraini presenti sul territorio russo, secondo... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T09:34+0100

2022-02-28T09:34+0100

2022-02-28T09:57+0100

fsb

russia

mondo

sicurezza

mosca

ucraina

kiev

rapporto

allarme

sabotaggio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/244/02/2440289_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_53f27c6b0b91c55e6486f662ad75fa7f.jpg

Gli ucraini stanno segnalando i tentativi di Kiev di utilizzare i loro connazionali per operazioni di sabotaggio in Russia, secondo il Servizio di sicurezza federale (FSB) della Federazione Russa.L'FSB invita tutti coloro che sono entrati in contatto con individui che potrebbero essere potenzialmente utilizzati dai servizi speciali ucraini per condurre attività sovversive contro la sicurezza della Russia a farsi avanti e condividere queste informazioni.

russia

mosca

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fsb, russia, mondo, sicurezza, mosca, ucraina, kiev, rapporto, allarme, sabotaggio, diplomazia