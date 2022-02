https://it.sputniknews.com/20220228/europa-il-prezzo-gas-ha-superato-i-1450-dollari-per-mille-metri-cubi-15358984.html

Europa, il prezzo gas ha superato i 1.504 dollari per mille metri cubi

Europa, il prezzo gas ha superato i 1.504 dollari per mille metri cubi

I futures sul gas di aprile in Europa nei primi minuti dopo l'apertura delle negoziazioni sono aumentati di oltre il 36%, superando i 1.504 dollari per mille... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T09:04+0100

2022-02-28T09:04+0100

2022-02-28T09:08+0100

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13196668_0:0:3251:1830_1920x0_80_0_0_f41d070261ffae2f7ec05a66121bbcbb.jpg

I futures sull'indice TTF (Title Transfer Facility), un mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale tra i più grandi dell'Europa continentale, in apertura della sessione di negoziazione sono stati scambiati a 1.447,7 dollari e in pochi minuti hanno raggiunto 1.470,7 dollari, ovvero il 36,4% in più rispetto al prezzo di chiusura di venerdì che era stato di 1.078,7 dollari.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo