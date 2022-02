https://it.sputniknews.com/20220228/escludere-la-russia-renderebbe-consiglio-di-sicurezza-onu-privo-di-significato-consigliere-di-assad-15361603.html

Escludere la Russia renderebbe Consiglio di sicurezza ONU privo di significato: consigliere di Assad

Escludere la Russia renderebbe Consiglio di sicurezza ONU privo di significato: consigliere di Assad

L'esclusione della Russia dall'appartenenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite renderebbe questa organizzazione priva di significato, ha affermato... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T13:46+0100

2022-02-28T13:46+0100

2022-02-28T13:46+0100

mondo

onu

crisi ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/15244993_0:97:3071:1824_1920x0_80_0_0_67a0c09423a02d591d93dfddad24e544.jpg

"Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato originariamente creato per prevenire le guerre nel mondo. Se un paese come la Russia ne venisse escluso, quale ruolo avrebbe questa organizzazione? L'esclusione della Russia dal Consiglio di sicurezza escluderebbe il Consiglio stesso da qualsiasi ruolo nel mondo" ha detto Shibl.Il consigliere del leader siriano ha ricordato che gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iraq scavalcando completamente il Consiglio di sicurezza dell'Onu. In precedenza, Volodymyr Zelensky ha scritto su Twitter che in una conversazione con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ha chiesto di privare la Russia del diritto di voto nel Consiglio di sicurezza dell'organizzazione. L'ambasciatore statunitense all'ONU Linda Thomas-Greenfield, commentando tale proposta, ha affermato che l'appartenenza della Russia al Consiglio di sicurezza dell'ONU è esplicitata nella Carta dell'organizzazione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, onu, crisi ucraina