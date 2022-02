https://it.sputniknews.com/20220228/esa-annuncia-che-e-improbabile-il-lancio-della-missione-exomars-nel-2022-15375392.html

Esa, annuncia che è improbabile il lancio della missione ExoMars nel 2022

Esa, annuncia che è improbabile il lancio della missione ExoMars nel 2022

Alla luce delle sanzioni internazionali e del più ampio contesto generale, l'Agenzia spaziale europea (Esa) ritiene “molto improbabile” che si possa lanciare... 28.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-28T20:35+0100

2022-02-28T20:35+0100

2022-02-28T20:35+0100

esa

roscosmos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/808/57/8085704_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_6ecd0cbdd5875ac25ae39fe13cf5ad6d.jpg

“Il direttore generale dell'ESA analizzerà tutte le opzioni e preparerà una decisione formale sulla via da seguire da parte degli Stati membri dell'ESA”, riguardo alla missione congiunta Esa/Roscosmos ExoMars 2022.Nello stesso comunicato si legge anche che “l'ESA è un'organizzazione intergovernativa governata dai suoi 22 Stati membri e abbiamo costruito una forte rete di cooperazione internazionale negli ultimi decenni, che serve la comunità spaziale europea e mondiale attraverso i suoi programmi di grande successo”.Altro capitolo riguarda la campagna di lancio della Soyuz dallo spazioporto europeo di Kourou, dove l’Esa afferma:“Prendiamo atto della decisione di Roscosmos di ritirare la sua forza lavoro da Kourou. Di conseguenza valuteremo per ogni carico utile istituzionale europeo sotto la nostra responsabilità il servizio di lancio appropriato basato in particolare sui sistemi di lancio attualmente in funzione e sui prossimi lanciatori Vega C e Ariane 6”.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

esa, roscosmos