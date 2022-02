https://it.sputniknews.com/20220228/dunwich-ritrovato-il-villaggio-sommerso-dalla-tempesta-del-xiii-secolo-15364769.html

Dunwich, ritrovato il villaggio sommerso dalla tempesta del XIII secolo

Qui le persone vengono per visitare il museo e le rovine della città medievale.Nel XIII secolo, infatti, una devastante tempesta distrusse l’antico villaggio medievale costringendo chi vi abitava a costruire qualche centinaio di metri più all’interno il nuovo villaggio.Dell’antico villaggio medievale, tuttavia, restavano poche testimonianze nelle rovine visitate dai turisti. Una recente ricerca scientifica condotta in mare a poche centinaia di metri dalla linea di costa, ha fatto una scoperta che offre al piccolo villaggio una nuova chiave di lettura sulle sue antiche vicende.Grazie alle rilevazioni con strumenti radar di ultima generazione, è stato possibile ricostruire il fondale marino davanti l’attuale Dunwich scoprendo che vi sono dei resti compatibili con le fondamenta di edifici. La collocazione di questi rilievi e successive indagini condotte dai sommozzatori, hanno portato alla conclusione che quello trovato era la parte di Dunwich spazzata via e poi sommersa dal mare nel corso dei secoli.Quello che si può ipotizzare, è che da una parte la violentissima tempesta del XIII secolo ha costretto gli abitanti del villaggio ad abbandonare quella parte e che nel corso dei secoli l’innalzamento del livello del mare abbia sommerso una Dunwich costruita su un suolo di cui il mare si è voluto riappropriare.Dove si trova DunwichDunwich è a metà strada tra Aldeburgh e la località balneare di Southwold, scrive la Bbc che racconta la vicenda.Quel che amano i turisti di questo posto è la sua tranquillità, l’ampia spiaggia di ghiaia e le rovine del monastero medievale, unico superstite e testimone della cittadina sconvolta nel 1286.E proprio i frati francescani l’avevano fondata nel 1250 (pochi decenni dopo la morte di San Francesco d’Assisi), su di un terreno più basso e molto vicino al mare.Ora Dunwich ha un altro sito di interesse turistico, che potrebbe attrarre in particolare chi ama lo snorkeling.

