Dipartimento Tesoro Usa vieta operazioni con Banca Centrale, Fondo Sovrano e Ministero Finanze russi

Il Dipartimento del Tesoro americano ha vietato le transazioni con la Banca centrale russa, imponendo sanzioni contro fonti importanti della ricchezza dello... 28.02.2022, Sputnik Italia

Le misure hanno lo scopo, secondo la dichiarazione del Tesoro degli Stati Uniti, di impedire agli americani di impegnarsi in qualsiasi transazione che coinvolga la Banca Centrale russa, il Fondo Sovrano o il ministero delle Finanze.Gli Stati Uniti stanno cercando di tagliare l'accesso della Russia non solo ai dollari ma a tutte le valute vitali, "essenziali per l'operazione russa in Ucraina", ha affermato un alto funzionario dell'amministrazione statunitense. Secondo un alto funzionario dell'amministrazione statunitense, gli Stati Uniti stanno anche sanzionando Kirill Dmitriev, il direttore del Fondo per gli Investimenti Diretti Russi, nell'ambito del pacchetto di sanzioni per l'operazione militare speciale di Mosca in Ucraina.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

