Creata la prima opera d'arte per la Luna

2022-02-28T21:24+0100

Il dipinto dell'artista britannica Sasha Jafri sarà la prima opera d'arte ufficiale sulla Luna, secondo quanto riportato da Gulf Business.Il lavoro dell'artista britannico è in grado di resistere a -173 ° C.Il lavoro di Jafri sarà collocato sulla Luna nel quadro dell'iniziativa Commercial Lunar Payload Services, della NASA. L'opera si intitola "Rising with the Light of the Moon". Entro la fine dell'anno verrà inviata sul nostro satellite a bordo di un razzo della United Launch Alliance. Per la realizzazione del dipinto è stata utilizzata una lastra in alluminio e oro, che permette all'opera di resistere a temperature per un range che va da -173 °C a + 123 °C.L'artista è detentore del record mondiale per il maggior numero di NFT scambiati in meno di un minuto.L'artista ha venduto infatti in appena 45 secondi 2 milioni di dollari di NFT. Il suo dipinto intitolato "Journey of Humanity" è entrato nel Guinness dei primati per essere la più grande tela artistica al mondo.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

