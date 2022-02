https://it.sputniknews.com/20220228/covid-russia-16398036-contagi-106920-351660-decessi-733-13575652-guarigioni116742-15360096.html

Covid Russia: 16.398.036 contagi (+106.920), 351.660 decessi (+733), 13.575.652 guarigioni(+116.742)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 106.920 nuovi contagi da coronavirus. 28.02.2022, Sputnik Italia

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 106.920. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 16.398.036, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.“Nelle ultime ventiquattro ore in Russia sono stati registrati 106.920 nuovi casi di contagio da coronavirus”, si legge nel bollettino.Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 733 decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 351.660.Le guarigioni certificate sono state 116.742. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus si attesta a 13.575.652.Il totale dei nuovi ricoveri nelle ultime ventiquattro ore è di 6.382.Mosca rimane la città più colpita in termini di decessi, ieri 80, superata da San Pietroburgo in termini di nuovi contagi, ieri 5..409 contro i 2.584 della capitale.VaccinazioniAlla data del 25 febbraio, le vaccinazioni con la prima dose sono in totale 87.307.060, con due dosi 83.383.452, secondo i dati della sede operativa per la lotta contro il coronavirus di Mosca.

