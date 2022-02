https://it.sputniknews.com/20220228/cocaina-a-napoli-anche-i-minori-usati-per-lo-spaccio-15359645.html

Cocaina a Napoli, anche i minori usati per lo spaccio

Questa mattina lunedì 28 febbraio, i Carabinieri di Napoli hanno arrestato quattro persone ritenute gravemente indiziate di aver gestito una attività di... 28.02.2022, Sputnik Italia

cocaina

Lo spaccio di droga aveva un volume d’affari importante perché si estendeva su più comuni della provincia di Napoli, tra cui Quarto Flegreo e Pozzuoli.Le indagini hanno scoperto che per lo spaccio di droga veniva coinvolto anche un minorenne.Gli arrestati fanno parte dei clan della camorra dei Polverino, Orlando e Nuvoletta. L’azione di contrasto allo spaccio di droga nell’area flegrea è scaturita da più complesse indagini che sono in corso a carico dei sopra citati clan della camorra, che nell’area dominano con altri affari.Gli arrestati sono tre uomini, mentre per una donna è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

