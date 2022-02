https://it.sputniknews.com/20220228/capo-diplomazia-ue-borrel-plaude-ai-primi-negoziati-russo-ucraini-in-bielorussia-primo-passo-15366336.html

Capo diplomazia Ue Borrel plaude ai primi negoziati russo-ucraini in Bielorussia: "primo passo"

Capo diplomazia Ue Borrel plaude ai primi negoziati russo-ucraini in Bielorussia: "primo passo"

Josep Borrell ha accolto con favore i colloqui tra i rappresentanti di Russia e Ucraina. 28.02.2022, Sputnik Italia

Lunedì sono iniziati i negoziati tra le delegazioni della Federazione Russa e dell'Ucraina in Bielorussia. La delegazione russa è guidata dal consigliere del Cremlino Vladimir Medinsky. In precedenza l'entourage del presidente ucraino Vladimir Zelensky aveva dichiarato che "la questione chiave dei negoziati è il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe dal territorio dell'Ucraina". Allo stesso tempo ha osservato che la questione dell'adesione dell'Ucraina all'Ue non è all'ordine del giorno in questo momento. La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

