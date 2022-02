https://it.sputniknews.com/20220228/calciatrice-rifiuta-di-togliersi-lhijab-arbitro-ferma-la-partita--15362407.html

Calciatrice rifiuta di togliersi l'hijab: arbitro ferma la partita

L'episodio durante il match di calcio femminile Under 19 tra Pro Vercelli e Accademia Torino. L'arbitro non ha dato spiegazioni sulla decisione.

2022-02-28T21:02+0100

Prima l’ordine di togliere l’hijab, poi il rifiuto, le proteste e la decisione di interrompere il match. Fa discutere quanto accaduto in Piemonte durante il match tra Pro Vercelli e Accademia Torino di calcio femminile Under 19. Protagonista della vicenda una calciatrice vercellese di origini arabe, Maroua Morchid, che quando è entrata in campo per sostituire una compagna di squadra si è rifiutata di giocare senza velo, nonostante l’arbitro le avesse imposto di toglierlo.Nemmeno le proteste dei dirigenti del club vercellese sono servite a far cambiare idea all’arbitro, che ha sancito la fine del match sul 2 a 2. La squadra ha quindi espresso una ferma condanna dell’episodio. Maroua Morchid, racconta la società in una nota pubblicata dal Corriere della Sera, “dopo essere entrata intorno al minuto ‘85 indossando l’hijab ( pur avendo sempre giocato con il velo durante tutto il campionato) veniva intimata dal direttore di gara di togliere immediatamente il copricapo. Dopo lo sgomento e lo stupore iniziale, alle richieste di chiarimento da parte di tutte le calciatrici e dei nostri dirigenti Domenico Limardi e Laura Sartirana, l’arbitro ha deciso di fischiare la fine dell’incontro”.Solidarietà alla giocatrice è stata manifestata anche dagli avversari della Società Accademia Torino, che la Pro Vercelli, ha ringraziato “per la vicinanza umana e sportiva espresse sin da subito” nei confronti dell’atleta.

