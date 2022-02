Buffon non molla mai, giocherà fino all’età di 46 anni con il Parma

https://it.sputniknews.com/20220228/buffon-non-molla-mai-giochera-fino-alleta-di-46-anni-con-il-parma-15370834.html

Per ora si accontenta di prolungarlo fino al 2024 e di giocare tra i pali di quella squadra di calcio che lo ha lanciato in Serie A e lo ha portato dove lo ha portato in giro per il mondo, tra i pali della Juventus e della Nazionale.Ancora a Parma e senza pensare al dopo perché Gigi non vuole “avere rimpianti”.Soddisfatto anche il presidente del Parma, Kyle Krause, che alla Gazzetta dello Sport ha detto:“Gigi è un grande giocatore, è uno dei migliori tre portieri italiani. Oltre alle doti di leadership ha grandi qualità umane, per il Parma è un onore la sua decisione di continuare con noi”.Buffon è Campione del mondo nel 2006 quando era nel pieno della sua carriera. Nel 2012 ha combattuto contro la Spagna per aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Europa ma gli è sfuggito.In Serie A detiene il record assoluto con 657 presenze, mentre con la Juventus ha vinto 10 scudetti, 6 Coppa Italia (una proprio col Parma) e una Coppa Uefa sempre vinta con il Parma.E dopo 20 anni Buffon è tornato a giocare nel suo Parma, si può dire un amore indimenticato.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

