Ucraina, Mulè annuncia: "Il generale Figliuolo coordinerà le truppe"

In un'intervista al Giornale il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, annuncia che sarà il commissario all'emergenza Covid a coordinare le truppe italiane che andranno a rafforzare il contingente Nato tramite il Comando operativo di vertice interforze.

Dagli hub vaccinali al fronte ucraino, il passo è breve. A coordinare i militari italiani che andranno a rafforzare il contingente Nato nei Paesi che confinano con l’area di crisi sarà il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ad annunciarlo, in un’intervista al Giornale, è il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè.Con la possibile dismissione della struttura commissariale con la fine dello Stato di emergenza, il prossimo 31 marzo, quindi, l’attuale commissario straordinario all’emergenza Covid si prepara a coordinare il Comando operativo di vertice interforze.I militari italiani, ha detto ancora Mulè, “andranno a rafforzare il contingente Nato per presidiare i paesi limitrofi all'area di crisi che fanno parte del Patto Atlantico”.Per un’iniziativa di questo tipo, chiarisce il sottosegretario, “servirebbe un'autorizzazione del Parlamento”. Intanto, fa sapere Mulè, dopo un incontro tra Draghi e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, è stato approvato un decreto legge che dispone la proroga delle missioni già in atto in Lettonia e Romania, alle quali si aggiungeranno unità e mezzi.“Per evitare questo – va avanti Mulè - bisogna trovare una sintesi nei rapporti politici, economici, militari con la Russia”.“Dopo gli accordi di Helsinki del 75 sulle sfere d'influenza – osserva ancora nell’intervista al Giornale - non si è più aperto un dialogo, ora si deve portare ad un tavolo, facendo tacere le armi, tutti gli attori per riconoscere le ragioni dell'uno e dell'altro e tornare allo spirito di Helsinki 75 e di Pratica di Mare”.Nell’immediato, secondo il sottosegretario, “si potrebbe trovare un accordo su forme di neutralità del Paese e venire incontro in qualche modo agli indipendentisti del Donbass”. Le sanzioni, tuttavia, rimarca, sono un “forte deterrente”, necessario a “mettere in ginocchio l'economia di chi attacca”.

