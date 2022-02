https://it.sputniknews.com/20220227/stop-alla-movida-di-milano-per-una-notte-controlli-a-tappeto-contro-la-milano-violenta-15348536.html

Stop alla movida di Milano, per una notte controlli a tappeto contro la Milano violenta

Stop alla movida di Milano, per una notte controlli a tappeto contro la Milano violenta

Imponente dispiegamento di poliziotti tra le strade della movida di Milano e anche presso le stazioni metro, le fermate degli autobus, e le strade dei Navigli... 27.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-27T14:46+0100

2022-02-27T14:46+0100

2022-02-27T14:46+0100

milano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/14766016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04fd4c33c332ebd458947d0c3f36776e.jpg

Controlli dovuti alla Milano violenta che negli ultimi fine settimana ha creato grandi problemi di ordine pubblico, con violente risse tra gruppi di giovani.Il sabato di sangue simile a quello del 20 febbraio scorso pare essere stato scongiurato, anche grazie all’arresto di 6 persone e alla messa sotto inchiesta di altre 8 persone.Inoltre altre 400 persone sono state identificate durante i controlli.Le attività di controllo sono partire dalla stazione di Porta Garibaldi a Milano, dove Polfer e ufficiali di polizia giudiziaria hanno fatto numerosi controlli.In stazione sono state identificate 87 persone giunte col treno e 268 in metro. Tra le persone identificate in 83 avevano precedenti di polizia.Sono stati trovati anche dei ragazzini con capi di abbigliamento rubati del valore di 375 euro, e sono stati indagati per ricettazione.Due maggiorenni sono stati indagati per il possesso di droghe e due uomini sono stati sorpresi con due coltelli e sono stati denunciati a piede libero.

milano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milano