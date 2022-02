https://it.sputniknews.com/20220227/stoltenberg-su-colloqui-tra-russia-e-ucraina-nato-sostiene-soluzione-politica-conflitto-15350883.html

Stoltenberg su colloqui tra Russia e Ucraina: Nato sostiene soluzione politica conflitto

La Nato ha sostenuto la risoluzione politica del conflitto ucraino, ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, commentando i colloqui... 27.02.2022, Sputnik Italia

L'Ucraina ha accettato i negoziati nella regione di Gomel, una delegazione russa è in viaggio, aveva detto in precedenza Vladimir Medinsky, consigliere del presidente della Federazione Russa. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha osservato che ciò è stato preceduto da una conversazione telefonica tra il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko e Vladimir Zelensky. Allo stesso tempo, ha aggiunto di non poter ancora giudicare se la Russia sia davvero pronta per un dialogo con l'Ucraina sui principi di buona volontà e rispetto dell'integrità territoriale di questo Paese.

