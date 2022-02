Simonyan, direttrice Sputnik e RT: "sappiamo come fare il nostro lavoro nonostante i divieti"

"In relazione al divieto di trasmettere RT e Sputnik nella Ue, dichiaro ufficialmente che nessuna persona che ha lavorato fedelmente e continua a lavorare per noi sarà licenziata in nessun Paese. Sappiamo come fare il nostro lavoro nelle condizioni di divieti. Queste persone amanti della libertà ci hanno preparato a questo da otto anni," ha scritto su Telegram la direttrice di Sputnik e RT Margarita Simonyan.