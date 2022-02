https://it.sputniknews.com/20220227/roma-manifestazione-del-partito-comunista-no-guerra---no-nato---video-15350177.html

Roma, manifestazione del Partito Comunista: "No Guerra! - No NATO!" - Video

Roma, manifestazione del Partito Comunista: "No Guerra! - No NATO!" - Video

A Roma ed in altre venti città italiane il Partito Comunista ha svolto manifestazioni di protesta contro la posizione dell'Italia sul conflitto in Ucraina...

"Qual è la potenza che ha le basi militari con le bombe atomiche in giro per il mondo? Che circondano la Russia, che circondano la Cina, che circondano l'Iran. Qual è questa potenza? Sono gli Stati Uniti. Non vedete che vogliono farfalla la guerra a noi, cittadini europei?", ha detto il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo.Nato, Stati Uniti e Unione Europea nei giorni scorsi hanno condannato unilateralmente l’operazione militare russa introducendo una serie di sanzioni ma escludendo l'intervento militare.

