Roma, l'amministrazione Gualtieri decide di cambiare i getta carte scelti dalla Raggi

Roma, l'amministrazione Gualtieri decide di cambiare i getta carte scelti dalla Raggi

Epurazione di quanto fatto da Virginia Raggi? Al sindaco di Roma Roberto Gualtieri i getta carte di Virginia Raggi non piacciono e li farà sostituire con... 27.02.2022, Sputnik Italia

Eppure si fa notare che la giunta Raggi per installare quei getta carte ha dovuto spendere non poco in termini di concertazione e di acquisto dei getta carte stessi.Anzitutto è servita una articolata autorizzazione da parte della Prefettura per ragioni di sicurezza. I contenitori dovevano essere trasparenti perché si deve vedere quello che c’è dentro: una questione di antiterrorismo.Lo stile ad anfora, invece, era stato scelto per garantire ai Beni Culturali che i getta carte rispettassero l’estetica straordinaria della città di Roma.Ora la Prefettura ha autorizzato il cambio e quindi si può restaurare il vecchio getta carte in ghisa.Secondo la nuova giunta i vecchi getta carte sono esteticamente più apprezzabili e combattono meglio il fenomeno delle cicche di sigarette gettate in terra dagli incivili.Intanto Ama sta già provvedendo a ricollocare i primi 1.500 getta carte in ghisa, che erano conservati nei magazzini.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

