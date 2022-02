https://it.sputniknews.com/20220227/ricordi-il-gettone-telefonico-il-7808-ecco-quanto-vale-15350750.html

Ricordi il gettone telefonico? Il 7808 ecco quanto vale

Le generazioni degli anni 1980 ancora lo ricorderanno il gettone telefonico. A guardarli oggi fanno un po’ sorridere le nuove generazioni, ma chi li ha... 27.02.2022, Sputnik Italia

Ebbene, ci sono alcuni gettoni telefonici che non solo appartengono alla nostra storia passata e alla nostra memoria personale, ma hanno anche acquisito un certo valore economico ora che i telefoni a gettone non si usano più.In particolare il gettone telefonico 7808, cioè emesso nell’agosto del 1978 (78 è l’anno di emissione e 08 il mese), varrebbe secondo le stime degli esperti 35 euro al pezzo.In vecchie lire vorrebbero dire 67 mila e 760 lire. Sul finire degli anni 1970 una cifra del genere aveva un altissimo valore per un operaio. Diciamo che con quella cifra avrebbe portato a casa un sacco molto grande di gettoni telefonici, per parlarci tutto il decennio 1980.Il prezzo di 35 euro, va aggiunto, può anche raddoppiare se il gettone telefonico 7808 è in ottime o eccellenti condizioni di conservazione.Tutti a rovistare nei cassetti e nei vecchi portafogli, magari il papà o il nonno ne hanno dimenticato qualcuno da qualche parte di gettone telefonico 7808.

