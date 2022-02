https://it.sputniknews.com/20220227/per-lonu-368mila-i-profughi-ucraini-dallinizio-della-crisi-15351739.html

Per l'Onu 368mila i profughi ucraini dall'inizio della crisi

Il numero degli sfollati ucraini ha raggiunto quota 368mila dal 24 febbraio, ha twittato oggi l'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i... 27.02.2022, Sputnik Italia

"I dati per l'Ucraina sono appena stati aggiornati. Si basano sui dati forniti dalle autorità locali. Al momento il numero è di 368mila persone, ma continua a crescere", si legge nel tweet. L'UNHCR ha sottolineato che la cifra riguarda le persone che hanno varcato i confini dell'Ucraina, pertanto non sono inclusi gli sfollati rimasti nel Paese.Nella Ue almeno 300mila profughi ucrainiAlmeno 300mila cittadini ucraini sono entrati nei Paesi dell'Unione Europea per gli eventi in corso nel Paese, ha affermato la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson. Secondo lei, l'UE dovrebbe essere "pronta per un afflusso ancora maggiore" di rifugiati dall'Ucraina nei prossimi giorni. "Vediamo molti cittadini dell'UE nelle zone di confine che aprono le loro case a queste persone, le aiutano", ha detto Johansson.

