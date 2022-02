https://it.sputniknews.com/20220227/ministero-della-difesa-russo-le-truppe-lpr-e-dpr-hanno-preso-il-controllo-di-nuovi-insediamenti-15340705.html

Ministero della Difesa russo, le truppe LPR e DPR hanno preso il controllo di nuovi insediamenti

Ministero della Difesa russo, le truppe LPR e DPR hanno preso il controllo di nuovi insediamenti

Ministero della Difesa: le truppe LPR e DPR hanno preso il controllo di nuovi insediamenti. 27.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-27T08:47+0100

2022-02-27T08:47+0100

2022-02-27T08:47+0100

donbass

ucraina

mondo

sicurezza

esercito ucraino

kiev

donetsk

lugansk

repubblica popolare di donetsk

repubblica popolare di lugansk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/15186254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9fa4864924014ea23572c34fa2b1bc8.jpg

Le truppe della LPR e della DPR, con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, hanno riconquistato nuovi insediamenti dalle truppe ucraine, ha detto ai giornalisti il ​​maggiore generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo.Konashenkov ha affermato che "il raggruppamento di truppe della Repubblica popolare di Donetsk ha continuato l'offensiva in direzione di Petrivske, avanzando di altri 12 chilometri, Pavlopol e Pishchevik sono stati presi sotto controllo".Continuano intanto i bombardamenti da entrambi le parti. Di oggi la notizia che un civile è morto nella DPR.Dopo il riconoscimento da parte del presidente Vladimir Putin delle due Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk, è iniziata l'operazione russa in Ucraina. Le forze delle due Repubbliche popolari con l'appoggio dell'esercito russo, stanno avanzando conquistando importanti avamposti.Kiev ha concentrato la maggior parte del suo esercito sulla linea di contatto e ha intensificato i bombardamenti della DPR e della LPR, utilizzando attrezzature vietate dagli accordi di Minsk.A causa della reale minaccia di invasione da parte ucraina, le autorità delle repubbliche hanno iniziato l'evacuazione di donne, bambini e anziani nelle regioni russe, hanno annunciato una mobilitazione generale e il 19 febbraio hanno chiesto alla Russia di riconoscere la loro indipendenza.Le operazioni dell'esercito russo interessano solo infrastrutture militari. Mosca non aspira all'occupazione dell'Ucraina, ma solo alla sua smilitarizzazione e denazificazione. Il capo dello Stato ha definito l'obiettivo dell'operazione la protezione dei residenti del DPR e LPR, che da otto anni subiscono un genocidio.

https://it.sputniknews.com/20220227/le-forze-armate-ucraine-hanno-attaccato-otto-infrastrutture-civili-riferisce-la-dpr-15340198.html

https://it.sputniknews.com/20220227/dpr-e-lpr-bombardamenti-questa-mattina-da-parte-dellesercito-ucraino-su-abitati-e-infrastrutture-15339388.html

donbass

ucraina

kiev

donetsk

lugansk

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donbass, ucraina, mondo, sicurezza, esercito ucraino, kiev, donetsk, lugansk, repubblica popolare di donetsk, repubblica popolare di lugansk, bombardamenti