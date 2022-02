https://it.sputniknews.com/20220227/ministero-della-difesa-russo-le-forze-ucraine-usano-bombe-al-fosforo-15349340.html

Ministero della Difesa russo: le forze ucraine usano bombe al fosforo

Ministero della Difesa russo: le forze ucraine usano bombe al fosforo

I militari ucraini, nel disperato tentativo di contenere l'offensiva delle truppe russe, hanno iniziato l'uso massiccio di munizioni contenenti fosforo nella... 27.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-27T14:53+0100

2022-02-27T14:53+0100

2022-02-27T15:11+0100

russia

ucraina

Le forze ucraine nel disperato tentativo di scoraggiare l'offensiva russa, hanno iniziato a usare munizioni al fosforo vicino all'aeroporto di Gostomel fuori Kiev, ha affermato il ministero della Difesa russo. Le forze di Kiev hanno utilizzato obici e razzi D30 da 122 mm per i sistemi BM-21 "Grad" di fabbricazione sovietica.Allo stesso tempo il ministero della Difesa russo ha dichiarato che a Mariupol, reparti d'assalto di Pravy Sektor* giunti dalla regione di Leopoli (nota anche come Lviv o Lvovo) terrorizzano i civili, piazzano veicoli blindati e artiglieria nelle zone residenziali, utilizzando la popolazione locale come "scudo umano".Il ministero della Difesa russo ha inoltre riferito che a Severodonetsk, nella regione di Lugansk, i nazionalisti, agendo come unità di sbarramento, con la minaccia di esecuzione degli ufficiali, stanno cercando di fermare le guarnigioni militari in ritirata, 4 ufficiali sono stati uccisi* Organizzazione estremista vietata in Russia

