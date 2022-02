https://it.sputniknews.com/20220227/le-mosse-del-vaticano-per-il-dialogo-il-papa-ho-il-cuore-straziato-tacciano-le-armi-15352901.html

Le mosse del Vaticano per il dialogo, il Papa: "Ho il cuore straziato, tacciano le armi"

Dalla telefonata a Zelensky all'incontro con l'ambasciatore russo: le mosse informali del Vaticano per cercare una mediazione.

2022-02-27T19:12+0100

2022-02-27T19:12+0100

2022-02-27T19:12+0100

“Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina e in altre parti del mondo" il Papa oggi durante la preghiera dell’Angelus ha chiesto di far tacere le armi. “Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza", ha ricordato il pontefice, rivolgendo un pensiero ai civili coinvolti nel conflitto, per i quali ha chiesto di aprire corridoi umanitari.Secondo un retroscena pubblicato sul Giornale il Papa si starebbe spendendo in prima persona per trovare una mediazione tra le parti in campo. Lo stesso quotidiano dà notizia di un incontro tra Francesco e l’ambasciatore russo presso la Santa Sede, in cui il pontefice avrebbe espresso preoccupazione. Il faccia a faccia sarebbe avvenuto passando sopra al protocollo, che avrebbe imposto di attendere l’appello alla pace nell’Angelus. Ma Francesco, davanti ad una crisi senza precedenti nella storia recente, avrebbe preferito non aspettare. Insomma, stando sempre alle indiscrezioni pubblicate sul Giornale il Vaticano si sarebbe reso disponibile a “fare tutto il possibile” per giungere ad una mediazione tra le parti in conflitto. Sono queste, non a caso, le parole usate dal Santo Padre anche nel colloquio telefonico avuto con l'arcivescovo della Chiesa greco-cattolica ucraina Svjatoslav Ševčuk lo scorso 25 febbraio.Un messaggio chiaro, che Francesco ha voluto mandare al mondo intero, nella speranza che la diplomazia possa mettere fine ad una guerra dagli esiti incerti e pericolosi.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

