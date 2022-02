https://it.sputniknews.com/20220227/la-sicurezza-in-europa-non-puo-essere-costruita-contro-la-russia-ha-detto-scholz-15344931.html

La sicurezza in Europa non può essere costruita contro la Russia, ha detto Scholz

La sicurezza in Europa non può essere costruita contro la Russia, ha detto Scholz

Il cancelliere tedesco Scholz: la sicurezza in Europa non si costruisce contro la Russia. 27.02.2022, Sputnik Italia

2022-02-27T12:51+0100

2022-02-27T12:51+0100

2022-02-27T12:51+0100

germania

cancelliere

diplomazia

sicurezza

annuncio

olaf scholz

ue

nato

europa

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/13517638_0:0:3315:1865_1920x0_80_0_0_cee616f0964fb1ec5961fc27ef0c830a.jpg

Scholz ha dichiarato che la sicurezza in Europa a lungo termine non può essere costruita contro la Federazione Russa, ma le azioni di Putin hanno minacciato la sicurezza.Intanto proseguono le operazioni nel Paese. Di questa mattina la notizia che bombardamenti dell'esercito ucraino hanno interessato il villaggio di Panteleimonovka nella Repubblica popolare di Donetsk.Confermata anche da parte della Milizia della LPR l'esplosione di un deposito di gasolio avvenuta a Rovenky per un attacco missilistico delle Forze armate ucraine.In queste ore il Segretario stampa del Presidente della Federazione Russa Peskov ha fatto sapere che una delegazione russa è arrivata in Bielorussia per le trattative con i rappresentanti ucraini.Il 21 febbraio Vladimir Putin ha firmato decreti che riconoscono la sovranità delle due Repubbliche popolari della LPR e della DPR. Il 24 febbraio è iniziata una operazione speciale. Mosca ha assicurato che i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina, ma solo la sua smilitarizzazione e "denazificazione".L'operazione ha per obiettivo la protezione delle due Repubbliche, costantemente sotto i bombardamenti della parte ucraina.

https://it.sputniknews.com/20220227/peskov-rappresentanti-della-federazione-russa--a-gomel-per-i-negoziati-con-la-parte-ucraina-15342017.html

germania

europa

donbass

russia

ucraina

kiev

mosca

donetsk

lugansk

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, cancelliere, diplomazia, sicurezza, annuncio, olaf scholz, ue, nato, europa, donbass, guerra, mondo, russia, ucraina, kiev, mosca, geopolitica, donetsk, lugansk, repubblica, repubblica popolare di donetsk