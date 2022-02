https://it.sputniknews.com/20220227/la-germania-stanzia-15-milioni-di-euro-di-aiuti-umanitari-destinati-allucraina-15347860.html

La Germania stanzia 15 milioni di euro di aiuti umanitari destinati all'Ucraina

La Germania dopo l'Italia fa sapere che intende inviare aiuti all'Ucraina per 15 milioni di euro. Il ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock fa sapere... 27.02.2022, Sputnik Italia

La Germania stanzia 15 milioni di euro alle organizzazioni internazionali per fornire assistenza umanitaria ai cittadini ucraini, ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock.Ha poi osservato che sono in corso i preparativi necessari per aiutare i rifugiati ucraini.La Germania sta coordinando le sue azioni in questa direzione non solo nell'UE, ma in tutto il mondo, in particolare con il Canada.

