La Banca Centrale russa dispone delle risorse per mantenere la stabilità del settore finanziario

La Banca di Russia ha tutte le risorse necessarie per mantenere la stabilità del settore finanziario, ha affermato il regolatore in una nota.Il regolatore ha osservato che i fondi dei clienti sui conti sono disponibili in qualsiasi momento. Anche le carte bancarie continuano a funzionare normalmente.La Banca centrale intende fornire continuamente alle banche liquidità in contanti e non. L'invio di messaggi finanziari all'interno del Paese in qualsiasi scenario è fornita dal sistema di trasmissione in atto.Ieri si è saputo che nei prossimi giorni la Russia sarà disconnessa dal sistema SWIFT secondo quanto affermato da alcuni leader occidentali. Ci si riferisce a istituti bancari già soggetti a sanzioni. Inoltre, i Paesi occidentali hanno deciso di limitare la capacità della Banca centrale di sostenere il tasso di cambio del rublo con le transazioni finanziarie internazionali. Come ha affermato il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, le sue transazioni saranno congelate.In risposta a un tale rischio, la Russia ha già creato il proprio sistema di messaggistica finanziaria. Secondo gli ultimi dati, ad esso sono già collegati 23 partecipanti stranieri provenienti da Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Germania e Svizzera.Secondo la Banca Centrale, le riserve internazionali della Russia hanno raggiunto un nuovo massimo storico, salendo a 643,2 miliardi di dollari, da dati del 18 febbraio. Allo stesso tempo, a metà dello scorso anno, le attività con transazione in dollari sono scese al 16,4%, mentre la quota in euro, yuan, sterlina e altre valute è aumentata.I Paesi occidentali hanno annunciato un nuova tornata di sanzioni, che si sta svolgendo dal 2014, dopo che il 21 febbraio il presidente Vladimir Putin ha firmato i decreti che riconoscono la sovranità di LPR e DPR e il 24 febbraio ha annunciato il lancio di un'operazione speciale nel Donbass. Il capo dello Stato ha definito il suo obiettivo la protezione dei residenti della DPR e della LPR, che da otto anni subiscono un genocidio. Ha assicurato che i piani di Mosca non includono l'occupazione dell'Ucraina, ma solo la sua smilitarizzazione e denazificazione.

