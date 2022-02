https://it.sputniknews.com/20220227/efferato-omicidio-a-porto-torres-lassassino-ha-confessato-15342934.html

Efferato omicidio a Porto Torres, l'assassino ha confessato

Ha confessato l'uomo che ieri in serata ha ucciso il suocero con un'ascia, ferendo gravemente la suocera e la moglie, in ospedale in pericolo di vita. 27.02.2022, Sputnik Italia

Ha confessato il 40enne di Ploaghe, paese della provincia di Sassari. L'uomo, di professione muratore, nella serata di ieri intorno alle 20 e 45 ha aggredito al culmine di una lite familiare il suocero, poliziotto in pensione. Ha inoltre ferito gravemente anche sua suocera, e la moglie.Le vite delle due donne, ricoverate attualmente all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, sono in grave pericolo.Nel tragico fatto l'uomo ha colpito alla testa suo suocero con una ascia, lasciandolo a terra privo di vita, in una pozza di sangue. Poi ha inseguito le due donne e ha colpito anche loro. Una violenza efferata.Poi è fuggito, mentre le due donne venivano trasferite in ospedale in codice rosso. Il muratore poco dopo l'omicidio si è consegnato ai carabinieri. Ha ammesso le proprie responsabilità, sostenendo però di "esser stato aggredito dal suocero, per primo".Gli inquirenti hanno provveduto a prendere la testimonianza dell'omicida, a notte inoltrata.L'intero paese è sotto schock: in pochi ricordano fatti tanto efferati nel piccolo paese della provincia.

